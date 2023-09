Cet évènement est passé Exposition Alby à travers la presse Exposition en plein air Alby-sur-Chéran Catégories d’Évènement: Alby-sur-Chéran

Exposition Alby à travers la presse
16 et 17 septembre
Exposition en plein air

À travers des coupures de presse d'époque, plongez dans les faits divers ou chroniques du quotidien qui ont marqué les décennies passées. Les échos du monde associatif, les festivités de la commune, les événements climatiques et l'environnement, la vie agricole, les faits divers en tout genre… Des morceaux choisis dans la presse locale de 1870 à 2000.

Exposition en plein air
route de plaimpalais 73410 Alby-sur-Chéran
Alby-sur-Chéran 74540 Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes

