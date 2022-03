exposition “En passant par la RN2, regard sur la Thiérache” de Patrick Degraeve Vervins, 10 mars 2022, Vervins.

exposition “En passant par la RN2, regard sur la Thiérache” de Patrick Degraeve Vervins

2022-03-10 09:00:00 – 2022-04-30 12:00:00

Vervins Aisne Vervins

Exposition de 150 photographies couleur prises le long de la RN2.

Depuis sa création en 1824 , la route nationale 2 relie Bruxelles à Paris en passant par la Thiérache.

Quoique de plus banal à priori qu’une route nationale … Et pourtant, si l’on veut bien ne pas y voir qu’une ligne d’asphalte mais regarder avec curiosité les paysages qui l’entourent et les passagers qui la fréquentent, elle reflète alors avec intérêt la couleur des saisons, la vie économique locale et ses mutations.

musee.vervins@gmail.com +33 3 23 98 94 51

Patrick Degraeve

Vervins

