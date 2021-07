Auch Musée des Amériques - Auch Auch, Gers Exposition en partenariat avec Matières Musée des Amériques – Auch Auch Catégories d’évènement: Auch

Exposition en partenariat avec Matières

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre



Matières, c’est l’aventure de 7 artisans d’art et du bâti ancien, réunis main dans la main au sein de cette association ! Leur lieu d’exposition est situé 7 bis rue d’Etigny à Auch. À découvrir au musée, ainsi qu’au sein du lieu d’exposition Matières : les sept artisans se sont inspirés d’oeuvres de la collection précolombiennes du musée, qu’ils ont pu réintrepréter à l’aide de leur savoir-faire. Vous pourrez donc visiter tour à tour le Musée des Amériques-Auch ainsi que le lieu d’exposition Matières au 7 bis rue d’Etigny L’équipe de Matières est composée de : / Marine André (Atelier Art et Matière : peintre-décorateur) / Marion Baudoin : peintre-décorateur / Julie Bonnafous : vitrailliste / Agnès Busnel (d’ARTagnès) : verrière / David Franzini : créateur de luminaires, d’objets utiles ou pas / Sophie Kieser : mosaïste / Céline Rozes (Saccaro) : maçonnerie plâtre, terre et chaux À découvrir au musée, ainsi qu’au sein du lieu d’exposition Matières : les 7 artisans se sont inspirés d’oeuvres de la collection précolombiennes qu’ils ont réintreprétée grâce à leur savoir-faire. Musée des Amériques – Auch 9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch Auch Jambes Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

