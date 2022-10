Exposition en novembre à la Fondation Taylor Fondation Taylor, 27 octobre 2022, Paris.

Du jeudi 27 octobre 2022 au samedi 19 novembre 2022 :

. gratuit

En novembre, dans les espaces d’exposition de la Fondation, trois artistes Elise Steiner, dessinateur, Carlos Araya Vargas, peintre et Jeanne Imbert, sculpteur vous feront découvrir les œuvres récentes.

Elise STEINER

Elise Steiner démarre son parcours artistique par une formation en costume de scène. Plus tard, elle étudie le modèle vivant, puis poursuit sa formation aux ateliers du Carrousel et à l’Atelier des Beaux-Arts de Paris Montparnasse, en morphologie. Depuis 2015, ses œuvres sont régulièrement exposées dans diverses expositions et dans les principaux salons. Elle est lauréate du prix Marage de la Fondation Taylor en 2020.

Regards, fragments, nus féminins et masculins… dans ses dessins, l’artiste interroge les secrets des corps et des visages. Elle en fait un langage, un traducteur d’émotions, et laisse ainsi la lumière de ses sujets toucher le spectateur de ses dessins.

Carlos ARAYA VARGAS

Formé à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Université du Chili, Carlos Araya Vargas s’installe à Paris dans les années 90 et y étudie la langue et la civilisation française. Son travail a depuis été exposé dans de nombreuses expositions en France, au Chili mais aussi dans d’autres pays européens. En 1997, le musée d’art contemporain de Santiago du Chili lui consacre une exposition personnelle.

Pour cette exposition, Carlos Araya Vargas présente sa série Alep, qui se veut une observation contemporaine du monde. Il y interroge notamment le rôle des hommes dans leur propre destruction, la consommation, la vanité, et la figure du migrant.

Jeanne RIMBERT

Titulaire d’un diplôme en arts plastiques de l’Ecole des Beaux-Arts de Rueil-Malmaison, et d’un master en arts graphiques, Jeanne Rimbert a d’ores et déjà participé à de nombreuses expositions (personnelles et collectives), festivals et concours.

Jeanne Rimbert travaille la faïence et le grès mais aussi la terre et la peinture… Elle aime décloisonner les pratiques pour créer ses sculptures et installations. Son œuvre, tantôt délicate, tantôt brutale, évoque le plus souvent la notion de violence : celle de l’être humain sur la nature, celle de la civilisation.

Fondation Taylor 1 rue La Bruyère 75009 Paris

Contact : https://www.taylor.fr/ 01 48 74 85 24 contact@taylor.fr https://www.facebook.com/fondationtaylor https://www.facebook.com/fondationtaylor

Fondation Taylor Carlos Arraya Vargas, Elise Steiner et Jeanne Rimbert