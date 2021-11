Penestin 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Loire-Atlantique, Penestin Exposition : En Nous – Cécile Basecq 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Exposition : En Nous – Cécile Basecq 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin, 12 novembre 2021, Penestin. Exposition : En Nous – Cécile Basecq

du vendredi 12 novembre au dimanche 2 janvier 2022 à 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin

La nouvelle expo s’installe cette semaine et réjouira nos pupilles jusqu’à la fin des vacances de Noël ! Venez découvrir le très très beau travail de Cécile Basecq qui illustre les poésies de Liza Kerivel…

Public

La nouvelle expo s’installe cette semaine et réjouira nos pupilles jusqu’à la fin des vacances de Noël ! Venez découvrir le très très beau travail de Cécile Basecq qui illustre les poésies de Liz… 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T11:00:00 2021-11-12T20:00:00;2021-11-13T11:00:00 2021-11-13T20:00:00;2021-11-14T11:00:00 2021-11-14T19:00:00;2021-11-19T11:00:00 2021-11-19T20:00:00;2021-11-20T11:00:00 2021-11-20T20:00:00;2021-11-21T11:00:00 2021-11-21T19:00:00;2021-11-26T11:00:00 2021-11-26T20:00:00;2021-11-27T11:00:00 2021-11-27T20:00:00;2021-11-28T11:00:00 2021-11-28T19:00:00;2021-12-03T11:00:00 2021-12-03T20:00:00;2021-12-04T11:00:00 2021-12-04T20:00:00;2021-12-05T11:00:00 2021-12-05T19:00:00;2021-12-10T11:00:00 2021-12-10T20:00:00;2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T20:00:00;2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T19:00:00;2021-12-17T11:00:00 2021-12-17T20:00:00;2021-12-18T11:00:00 2021-12-18T20:00:00;2021-12-19T11:00:00 2021-12-19T19:00:00;2021-12-24T11:00:00 2021-12-24T20:00:00;2021-12-25T11:00:00 2021-12-25T20:00:00;2021-12-26T11:00:00 2021-12-26T19:00:00;2021-12-31T11:00:00 2021-12-31T20:00:00;2022-01-01T11:00:00 2022-01-01T20:00:00;2022-01-02T11:00:00 2022-01-02T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Adresse 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Ville Penestin lieuville 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin