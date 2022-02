Exposition « En mutation ». Photographies de Rossella Piccinno Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Première lauréate du concours de portfolios organisé en décembre 2021 par l’association Helio, Rossella Piccinno présente, à la médiathèque Andrée Chedid, ses photographies sur la transformation urbaine du quartier de la Bourgogne (Tourcoing). La série En mutation investit l’espace intime des habitants et leurs familles confrontés au déménagement imminent avant la démolition de leur logement. Ce projet tente de garder une trace de leur présence avant que la mémoire ne soit définitivement effacée. Cette exposition présente une partie de la série En mutation. L’autre partie est visible à la galerie Nadar de la médiathèque André Malraux jusqu’au 26 mars 2022. Plus d’infos [ici](https://openagenda.com/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/exposition-des-laureats-du-concours-de-portfolios-2021)

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T12:30:00;2022-02-12T13:30:00 2022-02-12T17:30:00;2022-02-15T16:00:00 2022-02-15T18:30:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T12:30:00;2022-02-16T13:30:00 2022-02-16T18:30:00;2022-02-18T16:00:00 2022-02-18T18:30:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T12:30:00;2022-02-19T13:30:00 2022-02-19T17:30:00;2022-02-22T16:00:00 2022-02-22T18:30:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T12:30:00;2022-02-23T13:30:00 2022-02-23T18:30:00;2022-02-25T16:00:00 2022-02-25T18:30:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T12:30:00;2022-02-26T13:30:00 2022-02-26T17:30:00;2022-03-01T16:00:00 2022-03-01T18:30:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T12:30:00;2022-03-02T13:30:00 2022-03-02T18:30:00;2022-03-04T16:00:00 2022-03-04T18:30:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T12:30:00;2022-03-05T13:30:00 2022-03-05T17:30:00;2022-03-08T16:00:00 2022-03-08T18:30:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T12:30:00;2022-03-09T13:30:00 2022-03-09T18:30:00;2022-03-11T16:00:00 2022-03-11T18:30:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:30:00;2022-03-12T13:30:00 2022-03-12T17:30:00;2022-03-15T16:00:00 2022-03-15T18:30:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T12:30:00;2022-03-16T13:30:00 2022-03-16T18:30:00;2022-03-18T16:00:00 2022-03-18T18:30:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:30:00;2022-03-19T13:30:00 2022-03-19T17:30:00

