Après 11 ans de création aux service des arts du spectacle et notamment de la danse, la Compagnie Mouvance D’Arts vous invite à découvrir la richesse de ses archives. Une rétrospective interactive qui vous présentera l’envers du spectacle à partir de ses photos et vidéos, ses nombreux costumes et décors et de démonstrations dansées, présentées par les Artistes de la compagnie. Un moment unique pour s’imprégner du comment ? pourquoi ? qui ? donne vie au spectacle vivant Dans les communs et le parc des Ravalet La compagnie Mouvance d’art vous propose une exposition interactive sur la danse… Parc du château des Ravalet Rue du château des Ravalet, 50110 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Tourlaville Manche

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

