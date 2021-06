Exposition « En mer avec Henri Landier » Saint-Quay-Portrieux, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Quay-Portrieux.

Exposition « En mer avec Henri Landier » 2021-07-23 10:00:00 – 2021-08-04 19:00:00 Centre des Congrès Boulevard du Général de Gaulle

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor

Une belle exposition en perspective au Centre de Congrès, avec la venue du reconnu Henri Landier, peintre et graveur parisien né en 1935 (4 000 peintures, 2 000 gravures, des centaines d’exposititons, une douzaine de livres…). Henri Landier, peintre et graveur parisien né en 1935, est aujourd’hui une référence artistique. Il travaille et expose depuis plus de 40 ans à l’atelier d’art Lepic, au pied de la butte Montmartre.

Exposition de dessins, gravures, aquarelles et peintures.

Tous les jours au Centre des Congrès.

Organisée en partenariat entre l’atelier d’art Lepic (artlepic.org), la ville, le comité de quartier du Portrieux et la Nouvelle Galerie (nouvellegalerie.fr).

Une belle exposition en perspective au Centre de Congrès, avec la venue du reconnu Henri Landier, peintre et graveur parisien né en 1935 (4 000 peintures, 2 000 gravures, des centaines d’exposititons, une douzaine de livres…). Henri Landier, peintre et graveur parisien né en 1935, est aujourd’hui une référence artistique. Il travaille et expose depuis plus de 40 ans à l’atelier d’art Lepic, au pied de la butte Montmartre.

Exposition de dessins, gravures, aquarelles et peintures.

Tous les jours au Centre des Congrès.

Organisée en partenariat entre l’atelier d’art Lepic (artlepic.org), la ville, le comité de quartier du Portrieux et la Nouvelle Galerie (nouvellegalerie.fr).

dernière mise à jour : 2021-06-22 par