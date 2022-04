Exposition : En lieux et places CAAPP, 20 avril 2022, Évry.

Exposition : En lieux et places

du mercredi 20 avril au samedi 21 mai à CAAPP

Une immersion dans un imaginaire habitable, à la fois stimulant et malicieux: une zone de partage plutôt que de démonstration didactique, un voyage temporel et fictionnel, en lieu et place d’un futur possible mais non souhaitable. Pour ce faire il s’associe à des artistes, architectes et artisans pour concevoir et construire cette zone artistique dystopique. Cabanes, outils, objets étranges et poétiques occuperont l’espace, plongeront les visiteurs dans une reconstitution archéologique expérimentale d’un futur qui ne doit pas advenir. Dans le cadre de cette exposition, et de nos formules de médiation, nous vous proposons également de vous inscrire en groupe à nos ateliers pédagogiques. Vous pouvez donc en complément d’une visite vous inscrire en groupe à un atelier de vidéo discussion ou à notre atelier Escape Game! Plus d’infos : [[https://www.siana.eu/en-lieux-et-places/](https://www.siana.eu/en-lieux-et-places/)](https://www.siana.eu/en-lieux-et-places/)

Gratuit – Sur inscription

Dans une zone artistique dystopique, cette exposition sous forme de diorama à échelle humaine, une sorte de village post-apocalyptique conçu à partir d’œuvres et d’installations artistiques.

CAAPP 2 Avenue de Ratisbonne, 91000 Evry-Courcouronnes. Évry Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T13:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T13:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T13:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-27T13:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T13:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T13:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-04T13:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T13:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T13:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-11T13:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T13:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T13:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-18T13:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T13:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T13:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T18:00:00