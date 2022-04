EXPOSITION EN LA MATIERE Pornic, 4 juin 2022, Pornic.

Deux créatrices et des matières s’exposent à la chapelle de l’hôpital à Pornic.

Porcelaine et chanvre pour le travail de Bénédicte Vallet qui crée des sculptures polymorphes à partir d’assemblage de pièces en porcelaine tressées avec du chanvre. Lin, coton, soie teints à l’indigo à partir desquels Yongei Liu crée des panneaux flottants et des sculptures plissées. Leurs créations dialoguent et nous transportent vers des contrées lointaines, des mondes imaginaires de notre mémoire commune.

Exposition de 2 créatrices.

