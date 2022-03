Exposition – En habits de Lumière Musée Industriel de la Corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Musée Industriel de la Corderie Vallois, le dimanche 3 avril à 15:30

Une trentaine de tenues illustrant tous les grands numéros de cirque racontent l’histoire des chapiteaux français, Pinder, Gruss, Bouglione… mais aussi américains comme le fameux Greatest Show on Earth du Ringling Bros. et Barnum & Bailey Circus.

1h. Tarif : 3,5euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T15:30:00 2022-04-03T16:30:00

