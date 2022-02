Exposition : « En forêt. Dessins de CH.-J. Hallo » Senlis, 9 mars 2022, Senlis.

Exposition : « En forêt. Dessins de CH.-J. Hallo » Senlis

2022-03-09 10:00:00 – 2022-05-22 13:00:00

Senlis Oise

La médiathèque municipale et le musée de la Vénerie s’associent pour présenter conjointement deux expositions autour de l’œuvre d’une figure senlisienne, Charles-Jean Hallo (1882-1969). Sa carrière d’affichiste sera évoquée à la médiathèque avec l’exposition « Hallo s’affiche … & dernières acquisitions » et une partie de son importante œuvre graphique sera exposée au musée de la Vénerie avec « En forêt – Dessins de Ch.-J. Hallo ». Au musée de la Vénerie, dont Charles-Jean Hallo fut le créateur en 1934, seront majoritairement présentés des dessins issus des collections municipales ou de collections privées autour du thème de la forêt, en trois axes : la forêt, les animaux sauvages et les scènes de chasse à courre. La famille de l’artiste apporte son concours à cet évènement en prêtant gracieusement objets et dessins.

musees@ville-senlis.fr +33 3 44 29 49 93 http://musees.ville-senlis.fr/

L. Cure

Senlis

