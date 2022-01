Exposition-« En filature, une approche industrielle » Flers, 19 mars 2022, Flers.

Exposition-« En filature, une approche industrielle » 2angles 11 rue Schnetz Flers

2022-03-19 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-30 2angles 11 rue Schnetz

Flers Orne

le FRAC Normandie installe l’exposition « Matérialité ». Cette exposition s’inscrit dans le cadre du parcours d’art contemporain « En filature, une approche industrielle ». Anciennes tanneries, mines, filatures, teintureries… le Frac Normandie envisage le territoire sous l’angle de son bassin industriel aux abords des zones rurales.

Le territoire est abordé ici à travers le cycle de transformation de la matière première en matériaux, évoquant autant la production industrielle et artisanale, que l’architecture ou l’agriculture. Au-delà de son caractère physique et tangible, ce geste de transformation est aussi précisément celui des artistes, qui le mettent en œuvre -à différents degrés – de façon sensible pour représenter les éléments qui composent le paysage. On parle alors de « matérialité »comme d’une qualité qui transcende la perception d’un objet, d’une image,s’affranchissant au passage des notions d’échelle et de masse propres à la matière.Tantôt manifestes, tantôt suggérées, les empreintes culturelles s’entremêlent et se répondent.Au fil des œuvres, l’exposition active ainsi une certaine mémoire collective du paysage pour mieux nous interroger sur ses mutations et ses enjeux contemporains.Harold Guérin

L’exposition matérialité a lieu au centre d’art 2angles dont le bâtiment fut autrefois une teinturerie emblématique de l’industrie de tissage et de filature de la vallée de l’Orne.

Avec les oeuvres de Lara Almarcegui, Gilbert Bazard, Alexandra Bircken, Michel Blazy, SimonBoudvin, PhilippeBoutibonnes, François Curlet,François Dufeil, Sara Favriau, Philippe Kuznicki,

2angles 11 rue Schnetz Flers

