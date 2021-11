Meung-sur-loire La Monnaye,Salle Eric Doligé Meung-sur-Loire Exposition En famille! Vivre et travailler ensemble à Meung en 1900 La Monnaye,Salle Eric Doligé Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

L’exposition « En famille : vivre et travailler ensemble à Meung en 1900 » met à l’honneur, relate et illustre la vie en famille autrefois à Meung-sur-Loire. Vous pourrez explorer des panneaux, des documents des Archives municipales, des photographies et des objets prêtés par des collectionneurs locaux. Cette exposition ouvre la thématique 2022 sous le thème culturel « Intergénérationnel ». Dans le cadre de cette ouverture thématique, différentes animations seront proposées à l’Espace culturel La Monnaye : un concours photo organisé par Médiathèque La Monnaye sur le thème de la carte de voeux 1900, une animation « Sur un air de famille » par Musée La Monnaye les samedis matin à partir de janvier, l’Atelier du Musée du mercredi 9 février. Découvrez la vie de famille à Meung-sur-Loire en 1900 La Monnaye,Salle Eric Doligé 22 Rue des Remparts, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

