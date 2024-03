EXPOSITION EN EXTÉRIEUR EXPLORAIA Pornic, dimanche 7 avril 2024.

EXPOSITION EN EXTÉRIEUR EXPLORAIA Pornic Loire-Atlantique

Une exposition d’art mettant en avant les jeunes talents de Pornic…

Cette exposition vise à mettre en lumière le talent remarquable des jeunes artistes pornicais. Malgré leur jeune âge, ces créateurs émergents ont développé une identité artistique affirmée, reflétant la richesse culturelle de la région.

Ici nous parlons de l’Art avec un grand A: peintures, dessins, poèmes, photographies, musique, danse… Les formes d’expressions de nos jeunes exposants seront variées !

L’objectif principal de cet événement est de permettre aux participants de gagner en confiance, de légitimer leur place dans le monde artistique et de favoriser des échanges authentiques entre ces jeunes artistes et un public avide de découvertes artistiques.



Cette initiative s’inscrit également dans une volonté de créer un espace intergénérationnel, où l’art transcende les âges et les milieux sociaux. Nous invitons chaleureusement les habitants de Pornic et des environs à participer à cet événement si spécial, favorisant ainsi la connexion entre les différentes générations à travers la passion commune pour l’art.

Ne manquez pas cette opportunité de découvrir les créations innovantes des jeunes artistes de Pornic et de contribuer à l’épanouissement de la scène artistique locale !

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Esplanade de la Ria

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire culture@pornic.fr

L’événement EXPOSITION EN EXTÉRIEUR EXPLORAIA Pornic a été mis à jour le 2024-03-26 par eSPRIT Pays de la Loire