Exposition en duo : sculptures et bijoux en bois flottés et mosaïque de Karine Knapen Peintures et Pastels de Florence Laforgue Les Arts Buissonniers Fourques Fourques

Exposition en duo : sculptures et bijoux en bois flottés et mosaïque de Karine Knapen Peintures et Pastels de Florence Laforgue L’univers singulier de l’art du bois flotté de Karine, combinaison de vision artistique et de compétences techniques et l’expression spontanée des pastels de Florence célèbrent la beauté de la nature. 18 – 26 mai Les Arts Buissonniers Fourques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T15:00:00+02:00 – 2024-05-26T18:00:00+02:00

Après une formation à l’école des Beaux Arts de Perpignan Karine Knapen a choisi la mosaïque sur bois flotté pour créer et exprimer des univers naturels singuliers qui nous ramènent vers l’origine de l’art flotté, une forme d’expression artistique captivante qui trouve ses racines dans les civilisations anciennes. L’un des aspects les plus captivants de l’art du bois flotté est sa capacité à mettre en valeur la beauté des créations de la nature. Chaque morceau de bois flotté porte sa propre histoire, façonnée par les forces de l’eau, du vent et du temps. L’aspect patiné, les surfaces lisses et les formes intrigantes du bois flotté évoquent un sentiment de mystère et d’intrigue. le rajout de la mosaïque exalte les formes et les mystères de ces pièces rejetées par la mer, les rivières.

Artiste peintre installée dans les pyrénées orientales, Florence Laforgue a fait le choix du pastel, poudre colorée aux nuances dégradées infinies..pour crée des univers imaginaires, voyages dans des contrées personnelles. Des couleurs subtiles et harmonieuses pour exalter la beauté et la nature. Une aventure rassurante dans des univers colorés et harmonieux. Par l’éclat, la force, la pureté de son pigment, la vibration des couleurs, sa matière mate, son grain doux et velouté, ses multiples possibilités de textures et de graphisme, le pastel traduit à merveille les textures soyeuses, vaporeuses, tout comme la fugacité de la lumière.La technique du pastel, traditionnelle ou expérimentale, s’apparente à la fois au dessin et à la peinture.

