Exposition En droite ligne, le dessin d’architecte de père en fils La Châtre, samedi 21 septembre 2024.

Exposition En droite ligne, le dessin d’architecte de père en fils La Châtre Indre

Samedi

Cette exposition s’inscrit dans un projet collaboratif entre cinq sites du département « Les Dauvergne, une dynastie d’architectes dans l’Indre (1824-1927) ».

La famille Dauvergne a marqué l’Indre à travers de nombreux bâtiments, notamment à La Châtre avec le Palais de justice et l’église Saint Germain.

Les architectes Alfred, Henry et Louis Dauvergne ont été formés à l’école des Beaux Arts de Pars. la Richesse de leurs carrières ne se comprend pleinement qu’en tenant compte de leurs années de scolarité passées Paris, auprès des architectes les plus célèbres de leur temps. L’exposition du musée présente les oeuvres de jeunesse inédites des Dauvergne et propose de découvrir le fonctionnement des études artistiques, en France à cette époque. 3.53.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 14:00:00

fin : 2024-12-29 18:00:00

Avenue George Sand

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire musee@mairie-lachatre.fr

L’événement Exposition En droite ligne, le dessin d’architecte de père en fils La Châtre a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Pays de George Sand