Exposition de Joël Frémiot intitulée "en Carreloche" du samedi 5 mars au samedi 23 avril à la salle des expositions du musée de l'Abbaye de Déols.

" EN CARRELOCHE" : Le carré évoque une image fermée, les lignes une perspective de fuite. Le noir le silence. L'artiste est animé par la résonance entre la peinture et la poésie visuelle car sans poésie les tableaux restent muets…

musee@ville-deols.fr +33 2 54 07 58 87

