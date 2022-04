EXPOSITION “EN AVANT, MARCHE ! LA CHAUSSURE DANS L’ARMÉE ” Sèvremoine Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

2 EUR

Telle est la maxime énoncée dans le manuel de service en campagne instruisant les militaires. Marcher est le principal moyen de déplacement du soldat d’infanterie. Dès son entrée en service, il est formé à prendre soin de ses chaussures et à ménager ses pieds car ils constituent sa première arme. Cette exposition temporaire consacrée aux chaussures militaires est l’occasion de s’attarder sur les différents modèles utilisés dans l’armée et leur rapport au pied : chaussures de brousse, brodequins, rangers, souliers de cérémonie… Comment la chaussure devient la meilleure alliée du soldat ? Quelles caractéristiques observent les chaussures de combat ? Quelle importance est accordée à leur entretien ? Une attention toute particulière est portée aux chaussures des femmes dans l’armée : quelles sont leurs spécificités ? A-t-on calqué les modèles masculins ou leurs chaussures ont-elles été pensées pour s’adapter à leur morphologie ? Ces réflexions permettent également d’interroger la récente féminisation des armées et de retracer un bref historique de leur lente intégration. Découvrez une collection de chaussures de militaires exceptionnelle au Musée des Métiers de la Chaussure entre Cholet, Nantes et le Puy du Fou. contact@museechaussure.fr +33 2 41 46 35 65 http://www.museechaussure.fr/ ” De quoi sont les pieds du fantassin ? Ils sont l’objet de soins constants. ”

