EXPOSITION EN ATTENDANT QUE ÇA SÈCHE – NANCY BARWELL

2022-03-17 – 2022-04-09

Montpellier Hérault

Après une exposition à l’Espace Saint-Ravy en 2021, l’artiste peintre et photographe montpelliéraine Nancy Barwell nous fait le plaisir d’exposer ses œuvres à l’Atelier Capifrance Foch Montpellier.

“Une exposition dans le centre de la France, un petit village au pays de George Sand, la cour d’une vieille maison où du linge séchait. Ce sont ces cordes à linge qui mont aidée à retrouver le fil d’un souvenir perdu…

Cette vision de linge au soleil aura révélé en moi quelque chose d’oublié. Souvenir inconscient des terrasses de mon enfance où je jouais entre les travées de draps séchant au soleil, l’odeur du linge fraichement lavé? Ce linge, comme une ombre de corps, m’a fait revenir sur les pas de l’insaisissable présence d’une absence récente vécue douloureusement.

La prise de vue photographique est d’abord un aide mémoire et la forme moderne du carnet de croquis pris sur le motif. Mais les prises de vue qui sont à l’origine de ces tableaux occupent dans mon travail une place bien particulière: un peu celle de l’archéologie dans la découverte des civilisations. Et ce n’est que dans un second temps que la peinture, inscrite dans les trous du langage, m’entraîne à sa suite dans son propre saut créatif.” N. Barwell

Vernissage sur réservation le Jeudi 17 mars à 18h30

atelier.foch.montpellier@capifrance.fr +33 4 99 61 61 59

Montpellier

