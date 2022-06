Exposition Empreintes de mondes imaginaires, Traces à Garozarts Marmande Marmande Catégories d’évènement: 47200

Marmande 47200 EUR Nouvelle expo, nouveaux univers, ce mois ci nous sommes autour de la gravure, du monotype, des traces. Le sculpteur nous dévoilera un monde onirique, une exposition où l’imaginaire en est le cœur.

Nouvelle expo, nouveaux univers, ce mois ci nous sommes autour de la gravure, du monotype, des traces. Le sculpteur nous dévoilera un monde onirique, une exposition où l'imaginaire en est le cœur.

La galerie est ouverte du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h.

