Exposition : Empreintes de corps Bibliothèque André Malraux Paris

Du jeudi 04 janvier 2024 au jeudi 29 février 2024

gratuit

Instantanés de la rencontre entre le papier et des corps de femmes enduits de couleurs. À la manière de Klein, des empreintes de corps. Les traces d’un body-painting éphémère laissées par des corps de femmes. S’enduire de couleur et laisser trace sur du papier. Est-ce le corps encore ? Cette exposition collective est présentée dans le cadre des Nuits de la lecture, cette année consacrée au corps, et en lien avec notre rencontre autour du désir (18 janvier, 19h). Exposition en accès libre au 4e étage. Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

Bibliothèque André Malraux
112 rue de Rennes 75006 Paris

