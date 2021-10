Crest Crest Crest, Drôme Exposition – Empreintes Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Drôme

Exposition – Empreintes Crest, 20 octobre 2021, Crest. Exposition – Empreintes 2021-10-20 – 2021-11-20 Atelier Carcavel 23 Rue Archinard

Crest Drôme Crest Martine Holley présentera une série de Gravures, Monotypes et œuvres récentes “Empreintes” inspirées de l’esthétique japonaise qu’elle porte en elle depuis toujours.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 22 octobre à 17h +33 4 75 25 21 89 dernière mise à jour : 2021-10-01 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans

Détails Catégories d’évènement: Crest, Drôme Autres Lieu Crest Adresse Atelier Carcavel 23 Rue Archinard Ville Crest lieuville 44.729#5.02565