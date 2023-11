Exposition Empreintes Agapé Hub Paris Paris, 10 novembre 2023, Paris.

Du vendredi 10 novembre 2023 au lundi 27 novembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

Exposition Photo avec Bruno Lajudie et Peinture contemporaine avec Kaia Kiik

L’Agapé Hub vous invite à l’exposition Empreintes qui rassemble Kaia Kiik, Benoît Lajudie et leur public.

Vous êtes conviés dès le vernissage, le jeudi 9 novembre de 18h à 21h, jusqu’au 27 novembre, du lundi au samedi de 11h à 19h, au 50 rue Meslay 75003 PARIS .

Chaque mot se laisse modeler par les époques, les courants, les usages, les préoccupations, c’est le cas de « Empreintes ».

Aujourd’hui l’Agapé Hub emprunte ce mot pour mettre en avant son caractère mémoriel.

Nous sommes pétris d’une histoire, de traditions culturelles, géopolitiques, économiques et sociales. Empreintes, du latin “imprimere”, “appuyer sur”, exprime bien le fait que notre cœur soit marqué, de façon définitive, par nos expériences individuelles et collectives. Ces dernières façonnent notre identité propre et nous déterminent.

Les objets teintent et caractérisent des environnements. Kaia Kiik et Benoît Lajudie gardent en mémoire certains d’entre eux pour leur caractère symbolique. Une sensibilité incarnée les anime lorsqu’ils convoquent des éléments afin de témoigner d’une réalité.

L’exposition présente donc des traces transportantes et énigmatiques.

A très bientôt,

L’équipe de l’Agapé HUB

Agapé Hub Paris 50 rue Meslay 75003 Paris

Contact : https://fb.me/e/1AM1UxlWR contact@agapehub.fr https://www.facebook.com/AgapeHubParis https://www.facebook.com/AgapeHubParis https://www.agapehub.fr

©agapehub Empreintes exposition Agape Hub