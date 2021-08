Annemasse Villa du parc - centre d'art contemporain Annemasse, Haute-Savoie Exposition “Empire et Galaxie” de N. Monnier et E. Tabuchi Villa du parc – centre d’art contemporain Annemasse Catégories d’évènement: Annemasse

Haute-Savoie

Exposition “Empire et Galaxie” de N. Monnier et E. Tabuchi Villa du parc – centre d’art contemporain, 19 septembre 2021, Annemasse. Exposition “Empire et Galaxie” de N. Monnier et E. Tabuchi

Villa du parc – centre d’art contemporain, le dimanche 19 septembre à 14:00

Le couple d’artistes Eric Tabuchi et Nelly Monnier développe depuis plusieurs années leur projet d’Atlas des Régions Naturelles (archive-arn.fr), encyclopédie photographique du bâti et des paysages du territoire français. A Annemasse, ils sont venus agrandir leur collection en documentant les régions du Pays de Gex, du Chablais, du Faucigny et du Genevois. Découvrez l’exposition “Empire et Galaxie” à travers les salles thématiques : de la vallée aux activités commerciales et industrielles, à la salle pavillons des années 60-70, à l’étage une salle curiosités locales, une salle stations de ski et sommets et une paysages.

Accès libre.

Découvrez l’exposition “Empire et Galaxie” à un parcours de 5 salles thématiques. Villa du parc – centre d’art contemporain Parc Montessuit, 12, rue de Genève, 74100 Annemasse, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annemasse Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annemasse, Haute-Savoie Autres Lieu Villa du parc - centre d'art contemporain Adresse Parc Montessuit, 12, rue de Genève, 74100 Annemasse, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Annemasse lieuville Villa du parc - centre d'art contemporain Annemasse