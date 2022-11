EXPOSITION : ÉMOTIONS ENFOUIES Saumur, 13 mars 2022, Saumur.

Désormais, pour une durée de trois ans, les visiteurs peuvent découvrir au sein des caves Ackerman une nouvelle installation artistique unique créée par l’entité A.I.L.O (Atelier d’Immersion Lumineuse et Obscure) se prononçant comme le mot hello, se cache l’artiste plasticienne Anna-Eva Berge. Cette autodidacte, fascinée par les interactions entre lumière et obscurité, joue avec les contradictions – réalité et reflet, invisible et palpable – pour engager le spectateur au coeur d’une expérience visuelle et sensorielle. À l’aide de matériaux comme les miroirs ou l’acier, Anna-Eva Berge crée des volumes étonnants dont les surfaces réfléchissantes absorbent et révèlent le flux lumineux. La géométrie devient lumière et plonge le spectateur au sein-même des installations artistiques. L’univers sonore, ajouté par son compagnon Fabrice Leroux, artiste multimédia, vient accentuer les sensations provoquées par l’oeuvre immersive. Résonances et vibrations acoustiques, telles des ondes sismiques souterraines, transportent les visiteurs au centre de la Terre d’où jaillit la lumière en fusion. Cette aura lumineuse éclatée par les multiples facettes de miroirs donne naissance à des illusions d’optique réinventant l’espace et venant chambouler la perception des visiteurs. Une distorsion du réel, promesse d’une déconnexion puissante et d’émotions intenses.

« Émotions enfouies » est une nouvelle œuvre à découvrir au sein des caves Ackerman de Saumur.

