Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique EXPOSITION ÉMOTIONS COLORÉES (GALERIE RIVES DE LOIRE) Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique

EXPOSITION ÉMOTIONS COLORÉES (GALERIE RIVES DE LOIRE) Ancenis-Saint-Géréon, 21 septembre 2021, Ancenis-Saint-Géréon. EXPOSITION ÉMOTIONS COLORÉES (GALERIE RIVES DE LOIRE) 2021-09-21 – 2021-10-03 Logis Renaissance Galerie Rives de Loire

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique Ancenis-Saint-Géréon Juliette et Céline, deux amies artistes du Pays d’Ancenis, vous invitent à découvrir leurs univers créatifs au travers d’une exposition intitulée “Emotions colorées”.

Vernissage le vendredi 24 septembre à 17h. Entrée libre. Rendez-vous au Logis Renaissance pour l’exposition “Émotions colorées” de Céline Cidère et Juliette Dutheil ! syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr Juliette et Céline, deux amies artistes du Pays d’Ancenis, vous invitent à découvrir leurs univers créatifs au travers d’une exposition intitulée “Emotions colorées”.

Vernissage le vendredi 24 septembre à 17h. Entrée libre. dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Lieu Ancenis-Saint-Géréon Adresse Logis Renaissance Galerie Rives de Loire Ville Ancenis-Saint-Géréon lieuville 47.36441#-1.17739