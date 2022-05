Exposition Emmanuel Godefroy Chapelle Madame, 2 juillet 2022, Mailly-Maillet.

Exposition Emmanuel Godefroy

du samedi 2 juillet au dimanche 10 juillet à Chapelle Madame

Emmanuel Godefroy est amiénois. Sa démarche de création picturale est empreinte, marquée par les jeux d’ombres et de lumière. Mémoire d’adolescence en baie de Somme, au printemps par temps d’orage, l’instant fragile du jour où tout bleuit… Nocturnes paradoxes de lumières, de couleurs transposées plastiquement, “jetés” sur la toile, le papier, le bois, avec des médiums différents : huile, laque glycéro, acrylique, pierre noire… et aussi des techniques mixtes, ciment, encres… alchimie et “cuisine” des matières, des couleurs… Son travail s’inscrit également autour de la thématique du portrait et de l’autoportrait. Portraits d’amis, hommages, visages au dessin réaliste, images effacées pour mieux les retrouver, le fond et la forme enfin réunis par la couche picturale et sa poétique. Contradictions dans l’utilisation de matières lourdes pour exprimer la transparence, la fluidité, et de lavis légers pour visualiser la lourdeur et l’ombre.

Exposition ouverte / entrée gratuite / de 9h à 17h : Samedi 2 & dimanche 3 juillet / samedi 9 & dimanche 10 juillet

Saison culturelle Les Maillotines

Chapelle Madame Mailly-Maillet Mailly-Maillet Somme



