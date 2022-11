Exposition Emmaly – sculpteur animalier Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

2022-11-26 – 2022-12-22

Côte-d’Or Sculpteur animalier contemporain, artiste autodidacte qui travaille sur le thème animalier.

Les œuvres exposées sont des bronzes d’art originaux. Venez participer au Jeu de Noël d’Emmaly du 26 novembre au 22 décembre à la Ferronnerie Dijon pour soutenir l’association Autour des Williams, sous le marainage de Nathalie Koenders. Les profits seront versés à l’Association Coup d’Pouce qui oeuvre pour l’animation des enfants atteints de cancer au CHU Dijon. Quatre oeuvres sont à gagner pour une valeur totale de 2990€. http://www.emmaly.fr/ La Ferronnerie 2 Rue Auguste Comte Dijon

