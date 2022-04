Exposition “Embrasure” de Tana Borissova Catégorie d’évènement: île de France

Exposition “Embrasure” de Tana Borissova, 1 avril 2022, . Du vendredi 01 avril 2022 au samedi 21 mai 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

. gratuit

Loo & Lou Gallery présente “Embrasure”, œuvres des deux dernières années, qui persistent dans le mouvement, plongée à l’intérieur de son propre cœur et remontée du plus profond vers le monde. Du fond obscur de ses peintures se détache la matière crépitante, vibrante, dense et ondulante, remuée par le deuil, l’absence, le passé. D’où les éclaboussures du temps, retentissements, gouttes de clarté, instants nous rappelant au qui-vive. Tana Borissova, née en 1978 à Sofia, vit et travaille à Paris depuis 1997. Elle fait ses études à l’École Nationale Supérieure des BeauxArts dont elle obtient le diplôme en 2003. Le corps, ses espaces du dedans, ses interactions avec l’extérieur, avec la nature, avec l’autre, ses métamorphoses, ses mouvements, ses élans et ses contradictions cherchent expression dans sa peinture, au-delà de tout signe représentatif d’une époque. “Pour donner une consistance plastique à sa recherche, Tana Borissova se joue savamment des jeux de contrastes entre l’intensité des fonds noirs et l’efflorescence chromatique envahissant la toile. Elle recourt également à la dualité des effets de transparence et d’opacité, tempérant l’impact de ses empâtements rugueux par la liquidité de l’acrylique peinte à même le sol. En conférant ainsi aux motifs naissants l’apparence de matières crépitantes, l’artiste ouvre sa peinture aux éléments d’une poétique du feu et de l’imaginaire de l’eau.” – Philippe Godin, Critique d’art Contact : https://looandlougallery.com/accueil/ 0142740397 contact@looandlougallery.com

Loo & Lou Gallery Aile 7 acrylique sur toile 50×61 2020 Tana Borissova

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Exposition “Embrasure” de Tana Borissova 2022-04-01 was last modified: by Exposition “Embrasure” de Tana Borissova 1 avril 2022

Paris