Exposition: embrasser la nature Le Fel, 18 septembre 2022, Le Fel.

Exposition: embrasser la nature Poterie du Don Le Fel

2022-09-18 – 2022-09-30

Poterie du Don Le Fel 12140 Le Fel

EUR S’inspirer de la nature brute, de sa perfection inaltérée, n’a pas toujours été une évidence. Sous le poids de dogmes divers et de canons théorisés pour s’y conformer, son immensité, sa sauvagerie et sa violence inouïe ont longtemps échappé à toute représentation adéquate. Les temps sont révolus, les débats doctrinaux classés sans suite et le chemin et le chemin s’est libéré pour prendre à bras-le-corps les rudiments innommables de ce qui nous entoure.

Et nos 4 artistes y vont tout droit pour ramener tout le poids émotionnel que représente une vrai face-à-face avec la nature. A Agnès His d’explorer le monde botanique, suspendu entre ses pulsions de propagation et son impératif de durer. A Luke Fuller et Jacques Kaufmann de se consacrer à un voyage géologique tandis que Benoît Pouplard nous laisse émerveillés sur une banquise céramique où tout est de force et de froid.

Avec Jacques Kaufmann (F), Luke Fuller (GB), Agnès His (F), Benoît Pouplard (F)

