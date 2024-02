Exposition – « Embarquement immédiat » à la Piscine Joséphine Baker Piscine Joséphine-Baker Paris, vendredi 1 mars 2024.

Du vendredi 01 mars 2024 au dimanche 17 mars 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Au sein de la piscine Joséphine Baker, lieu unique et magique du 13ème arrondissement, se rencontreront les corps en mouvement des nageurs avec une trentaine de sculptures en buis centenaire réalisées par François Pernette, dialoguant et se jouant de la lumière et des reflets sur l’eau.

Dans un monde fragilisé,

questionné, dans une société qui

crie son besoin d’amour, le sculpteur François

Pernette donne naissance à des

personnages imaginaires sculptés

dans du buis ou d’autres essences

nobles.

La création est alors possible par la

rencontre de cette matière brute

avec les émotions attrapées de la

vie, puisées au hasard des

rencontres plurielles, insolites,

belles…

A noter : Présence de François Pernette et de son atelier

chaque mercredi, samedi et dimanche de 14h à 19h

Le sculpteur créera en direct ses prochaines oeuvres

et répondra aux questions des petits et des grands.

Piscine Joséphine-Baker quai François Mauriac – Quai de la Gare 75013 Paris

Contact : https://www.piscine-baker.fr/

François Pernette