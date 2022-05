Exposition – Emanata* Œuvres d’art imprimé, 5 juillet 2022, .

Exposition – Emanata* Œuvres d’art imprimé

2022-07-05 – 2022-09-03

Confiée à des auteurs de bande dessinée et à des artistes, cette commande nationale d’œuvres d’art imprimé, Emanata* dévoile douze estampes originales qui témoignent de la singularité de la création contemporaine et des images. Initiée par le ministère de la Culture dans le cadre de BD 2020, l’année de la bande dessinée, cette exposition vise à souligner les liens qu’entretient la bande dessinée avec les arts visuels dans la création contemporaine. Découvrez le travail de Stéphane Blanquet, Clément Charbonnier-Bouet, Jérôme Dubois, Philippe Dupuy, Pierre La Police, Camille Lavaud, Gabrielle Manglou, Amandine Meyer, Lisa Mouchet, Saehan Parc, Loulou Picasso, Sammy Stein. Les œuvres choisies dans le cadre de cette commande publique seront exposées dans les médiathèques du réseau Pass’média et circuleront sur l’ensemble du territoire de Brest métropole. De février 2022 à février 2023.

