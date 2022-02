Exposition ” Emailler le verre à la Renaissance” Écouen Écouen Catégories d’évènement: Ecouen

Écouen Val-d’Oise Écouen Exposition ” Emailler le verre à la Renaissance”, sur les traces des artistes verriers entre Italie et France. accueil.musee-renaissance@culture.gouv.fr +33 1 34 38 38 50 http://musee-renaissance.fr/ Rue Jean Bullant Musée national de la Renaissance – Château d’Écouen Écouen

