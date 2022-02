Exposition « Éloge de la lenteur » Pôle Bijou Galerie, 5 février 2022, Baccarat.

Exposition « Éloge de la lenteur »

du samedi 5 février au mercredi 22 juin à Pôle Bijou Galerie

Aujourd’hui un large mouvement Slow (ou en français le mouvement Doux) propose de multiples alternatives à l’accélération du monde dans tous les pans de la société (slow life, slow school, slow tourisme, slow management…). La création Métiers d’Art est de fait au cœur de cette réflexion et de ce regard porté sur nos fonctionnements. Ses acteurs savent combien le temps est nécessaire à l’apprentissage des gestes, au développement d’une identité forte de créateur, mais aussi aux diverses étapes d’une fabrication… Carl Honoré le rappelle bien dans son propos « Lorsqu’un article est fait à la main, on sait que quelqu’un y a investi du temps – ce qui l’imprègne d’une réelle valeur. » [**Eloge de la lenteur**](https://www.polebijou.com/presentation/l-exposition-du-moment-eloge-de-la-lenteur.html), ce sont14 créateurs contemporains qui livrent un point de vue sur le sujet… [_14 créateurs européens_](https://youtu.be/_WsL2dXuF1o) Avec : [**Anne-Catherine Mortiaux**](http://www.bleuedebijoux.be/) et **Nadine Sizaire** (Belgique), [**Maïa Amiel**](http://www.maiaamiel.com/), [**Claire Barberot**](http://www.clairebarberot.com/), [**Jessie Bensimon**](http://www.jessiebcreations.com/), [**Lucie Boscato**](https://www.facebook.com/Lucirrrconflex), [**Florence Bottazzi**](https://florence.bottazzi.wixsite.com/monsite), [**Aude Bramoullé**](http://www.bramoulle.paris/), [**Ségolène Cavelot**](https://www.facebook.com/latourdesanges/), [**Clara Delaunay**](https://claradelaunay.com/), [**Nina Faivre**](http://www.ninafaivre.com/) et [**Marion Parfait**](https://marionparfait-bijoux.com/) (France), [**Nora Delanoë**](https://www.instagram.com/nora.delanoe/?hl=fr) et Sarrah Kacem (Suisse) Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermeture exceptionnelle le 1er mai) Conditions d’accès à la Galerie : – Pass vaccinal obligatoire pour les personnes âgées de plus de 16 ans – Pass sanitaire obligatoire pour les personnes âgées de 12 ans à 16 ans – Port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 6 ans

Pôle Bijou Galerie 13 rue du Port 54120 Baccarat Baccarat Meurthe-et-Moselle



