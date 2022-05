Exposition : “Éloge de la couleur” Marnay Marnay Catégories d’évènement: Haute-Saône

Marnay Haute-Saône Marnay Nous accueillons une nouvelle exposition à l’Office de Tourisme, une exposition de pastel sec réalisée par Aline Petiot qui s’intitule “Éloge de la couleur”. N’hésitez pas à venir découvrir ses différentes oeuvres, mais également quelques-uns de ses ouvrages littéraires. Entrée gratuite. contact@ot-valmarnaysien.com +33 3 84 31 90 91 https://www.ot-valmarnaysien.com/ Nous accueillons une nouvelle exposition à l’Office de Tourisme, une exposition de pastel sec réalisée par Aline Petiot qui s’intitule “Éloge de la couleur”. N’hésitez pas à venir découvrir ses différentes oeuvres, mais également quelques-uns de ses ouvrages littéraires. Entrée gratuite. Marnay

