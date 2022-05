Exposition Elodie Balandras – Tarandro, aux origines d’un conte illustré Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Solutré-Pouilly

Exposition Elodie Balandras – Tarandro, aux origines d’un conte illustré Solutré-Pouilly, 26 mai 2022, Solutré-Pouilly. Exposition Elodie Balandras – Tarandro, aux origines d’un conte illustré Route de la Roche Maison du Grand Site de Solutré Solutré-Pouilly

2022-05-26 – 2023-01-01 Route de la Roche Maison du Grand Site de Solutré

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire Solutré-Pouilly EUR 0 0 Découvrez les coulisses de création du kamishibaï « Le long voyage de Tarandro », le conte préhistorique illustré «made in Solutré». Des premières esquisses dessinées aux planches couleurs, Elodie Balandras, illustratrice, vous révèle à travers cette exposition tous les secrets de fabrication de ce petit théâtre d’images de A à Z. Une oeuvre en co-création avec l’équipe du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson.

Accès libre, sans réservation.

Accès libre, sans réservation. Route de la Roche Maison du Grand Site de Solutré Solutré-Pouilly

