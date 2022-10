EXPOSITION – ELLES Salon-de-Provence Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-10-27 10:00:00 – 2022-11-19 18:00:00

Bouches-du-Rhne Salon-de-Provence Dans un contexte de libération de la parole, alors que les luttes contre les inégalités sociales et les discriminations sexuelles sont encore à mener, le collectif Arts Croisés se mobilise sur une thématique rendant hommage à toutes les femmes : « ELLES ». « ELLES », au pluriel, comme nos regards. « ELLES » furent, « ELLES » sont, « ELLES » seront… « ELLES », comme la moitié de l’Humanité, mais chacune d’elles est ! Peintures, sculptures, céramiques, photos, installations, arts visuels et arts graphiques déclineront le thème de la Femme.



Du mardi au samedi, de 10h à 18h (fermé le mardi 1er novembre).



Vernissage le vendredi 28 octobre à 18h30. PROVENCE SUD PASSION – DES ARTISTES EN RÉSIDENCES contact.provencesudassion@gmail.com +33 7 62 11 99 98 http://provencesudpassion.com/ Place Des Centuries Cour des Créateurs Salon-de-Provence

