Exposition Elles bougent le monde Espace de vie sociale Oloron-Sainte-Marie, mardi 5 mars 2024.

Exposition Elles bougent le monde Espace de vie sociale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Dix portraits de femmes, réparties dans le monde, qui agissent à leur échelle avec beaucoup de détermination. Elles sont paysannes, domestiques, juristes, journalistes ou scientifiques, elles luttent

– contre les inégalités hommes/ femmes, contre la faim, contre les injustices sociales, contre les conséquences écologiques et économiques du capitalisme et du réchauffement climatique;

– pour la reconnaissance des femmes et de leurs droits, pour la paix, pour plus de justice sociale, pour la souveraineté alimentaire.

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 09:00:00

fin : 2024-03-20 17:30:00

Espace de vie sociale 6 Rue de Sègues

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine actionculturelle@hautbearn.fr

