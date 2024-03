Exposition Elle fait le printemps Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët, vendredi 8 mars 2024.

Exposition Elle fait le printemps Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët Finistère

Elle fait jour. Une petite fille réveille sa maman. Elle fait douce. C’est le câlin du matin. Elle fait soleil ! , Elle pleut, elle tonne, elle gronde, elle tempête …

Et si toutes les émotions figées de la météo étaient au féminin ? Les humeurs et sensations de la fillette épousent les variations du temps et nous laissent entrer dans son intimité où les émotions changent aussi vite que la météo, avec ses nuées et ses embellies ! Inspiré d’un poème de Jacques Prévert.

Vernissage Venez rencontrer Lauranne Quentric le vendredi 8 mars à 18h. Une occasion de célébrer le matrimoine en cette journée spéciale, en découvrant le travail d’une illustratrice cloharsienne.

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Mardi 15h 18h

Mercredi 10h 12h30 et 14h 18h

Vendredi 15h 19h

Samedi 10h 12h30 et 14h 18h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 10:00:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne mediatheque@clohars-carnoet.bzh

