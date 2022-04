Exposition Elisabeth Letheux et Isabelle Berthet

Exposition Elisabeth Letheux et Isabelle Berthet, 7 mai 2022, . Exposition Elisabeth Letheux et Isabelle Berthet

2022-05-07 – 2022-05-07 L’association Saint-Sébastien organise diverses expositions d’artistes, peintures, photos, sculptures, renouvelées chaque semaine

Peinture sur bois et métal et Quilling Ce sera aussi l'occasion pour ceux qui ne les ont pas encore découverts de visiter chapelle et petit penty restauré.

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

