EXPOSITION – ÉLÉVATION Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

EXPOSITION – ÉLÉVATION Metz, 18 mars 2022, Metz. EXPOSITION – ÉLÉVATION ÉGLISE DES TRINITAIRES 1 rue des Trinitaires Metz

2022-03-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00 ÉGLISE DES TRINITAIRES 1 rue des Trinitaires

Metz Moselle Avec « Élévation », Valentin PIERROT nous invite à la contemplation et au recueillement. Présentant au sein de l’église des Trinitaires des sculptures de bois brûlées, un dialogue se crée avec ce monument historiquement chargé. Entre destruction et renaissance, cette installation interroge la relation que l’être humain entretient avec le vivant. Il est question de sa survivance, de la matérialisation de son passage, sa trace, ce qu’il en restera. +33 800 89 18 91 https://metz.fr/ HOTEL DE VILLE METZ

ÉGLISE DES TRINITAIRES 1 rue des Trinitaires Metz

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse ÉGLISE DES TRINITAIRES 1 rue des Trinitaires Ville Metz lieuville ÉGLISE DES TRINITAIRES 1 rue des Trinitaires Metz Departement Moselle

Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

EXPOSITION – ÉLÉVATION Metz 2022-03-18 was last modified: by EXPOSITION – ÉLÉVATION Metz Metz 18 mars 2022 Metz Moselle

Metz Moselle