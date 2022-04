Exposition Eleni PATTAKOU – Cyrille HUSSON Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Exposition Eleni PATTAKOU – Cyrille HUSSON Crest, 30 avril 2022, Crest. Exposition Eleni PATTAKOU – Cyrille HUSSON Galerie Espace Liberté 5 Rue des Alpes Crest

2022-04-30 – 2022-06-19 Galerie Espace Liberté 5 Rue des Alpes

Crest Drôme Après une première exposition commune en 2006, Eleni PATTAKOU et Cyrille HUSSON sont à nouveau réunis pour cette exposition à Crest. +33 9 52 37 99 86 https://www.galerieespaceliberte.fr/ Galerie Espace Liberté 5 Rue des Alpes Crest

