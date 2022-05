Exposition : Elena Gileva et Jeltje Borneman, 3 septembre 2022, .

Exposition : Elena Gileva et Jeltje Borneman

2022-09-03 11:00:00 – 2022-10-18 18:00:00

À la Borne, Elena Gileva souhaite utiliser le contexte collaboratif des Résidences et des cuissons au bois, en développant une recherche autour des émaux et des formes sculpturales montées au colombin en s’inspirant de la nature, des forêts environnantes et des plantes.

Jelwtje Borneman est néerlandaise. Elle a appris la céramique au cours de stages de plus en plus professionnels. Elle choisit de tourner et modeler le grès, puis de le cuire au bois. Ce qui la conduit

naturellement à La Borne où elle crée son atelier et construit un four de type Olsen. Imprégnée de l’esthétique des bateaux auprès desquels elle a grandi,

Restitution dispositif « Résidences La Borne » Entre 2019 et 2022, La Borne a accueilli en résidence

l’artiste Elena Gileva, qui a expérimenté avec la céramiste Jeltje Borneman autour de la cuisson au bois et de l’émaillage.

