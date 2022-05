Exposition ÉLÉMENT.TERRE Site de Samer – Négoce Vaesken, 19 juin 2022, Samer.

Exposition ÉLÉMENT.TERRE

Site de Samer – Négoce Vaesken, le dimanche 19 juin à 10:00

Partageons et échangeons sur les enjeux d’une filière vitale pour notre société à travers l’exposition **ÉLÉMENT.TERRE** ! Les Journées Nationales de l’Agriculture sont l’occasion de re-mettre en avant l’exposition ÉLÉMENT.TERRE, réalisée en 2020 à l’occasion des 100 ans de l’entreprise familiale de négoce agricole Vaesken : présenter les cultures de la région, comprendre la filière agricole française, aborder ses problématiques contemporaines et ses enjeux de demain. La France, première puissance agricole européenne, est connue pour produire des cultures de qualité supérieure, d’une grande diversité et en quantité suffisante pour en exporter une part importante. Comment la filière agricole française participe à la transition écologique, ainsi qu’au maintien de ce modèle économique de qualité ? Venez découvrir cette exposition, nous serons là pour vous expliquer l’agriculture d’aujourd’hui et les challenges de demain ! L’agriculture productive a commencé sa transformation, se soucie de l’environnement et prend soin des plantes ! Reste au consommateur à accompagner ce changement… Cultivons-nous ensemble sur la complexité d’une filière vitale pour notre société et l’avenir de nos enfants.

Accès libre

Exposition pédagogique sur l’agriculture des Hauts-de-France

Site de Samer – Négoce Vaesken 143 rue Roger Salengro 62830 Samer Samer Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T18:00:00