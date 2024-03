EXPOSITION ELEM Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon, lundi 1 avril 2024.

EXPOSITION ELEM Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Peintures

« Artiste autodidacte. Mes peintures sont inspirées de l’art abstrait, du pop art et de l’art graphique. Je peins de manière instinctive et spontanée, à l’acrylique et à la bombe. Les couleurs sont très contrastées, posées à la manière de vitraux. J’utilise des chiffres, mêlés aux formes géométriques, aux courbes et aux lignes. Cette calligraphie des chiffres a une importance esthétique et graphique. Mais sous ce côté coloré et accumulatif de chiffres, se cache la thématique du temps qui passe. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:30:00

fin : 2024-04-30 12:30:00

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

L’événement EXPOSITION ELEM Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2024-03-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE