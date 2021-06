Nantes AP33 - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Exposition Electropixel #11 Out Of Matter AP33 – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Exposition Electropixel #11 Out Of Matter AP33 – La Fabrique Ile de Nantes, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Nantes. 2021-07-11 Exposition du 3 juillet au 29 août 2021 :du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h30Plateforme intermédia

Horaire : 14:30 18:30

Gratuit : oui Entrée libre Familial Exposition du 3 juillet au 29 août 2021 :du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h30Plateforme intermédia Exposition organisé dans le cadre du festival Electropixel. OUT OF MATTER est un travail sur des espaces électromagnétiques illimités, des entités dissoutes, des systèmes délimités, des réseaux étendus, qui laisse les matières travailler : Vie et non-vie, art et technologie, information et nature, matière et abstraction, reconstruction et déconstruction. Réalisés par le collectif STWST, artistes et travailleurs, ils redéfinissent des contextes artistiques avec divers champs de recherche et travaillent sur la dissolution et la dématérialisation. Stadtwerkstatt pose de nouvelles questions sur les matières, les besoins et un art après les nouveaux médias. AP33 – La Fabrique Ile de Nantes 6 Bd Léon Bureau – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu AP33 - La Fabrique Ile de Nantes Ville Nantes Age maximum Familial lieuville AP33 - La Fabrique Ile de Nantes Nantes