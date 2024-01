Exposition « Eisenhower De Gaulle. De l’amitié à l’alliance dans la guerre et dans la paix » Airborne Museum Sainte-Mère-Église, lundi 15 avril 2024.

Exposition « Eisenhower De Gaulle. De l’amitié à l’alliance dans la guerre et dans la paix » Airborne Museum Sainte-Mère-Église Manche

Vendredi

Exposition proposant un portrait croisé du Général de Gaulle et du Général Eisenhower. La vie de ces deux grands hommes montre de grandes similitudes nés à quelques semaines d’écart, tous deux embrassent la carrière militaire, combattent puis deviennent Présidents de leur pays. Leur relation sera amicale et faite de respect mutuel. De Gaulle assistera aux obsèques d’Eisenhower en mars 1969 avant de s’éteindre en novembre 1970.

Exposition proposant un portrait croisé du Général de Gaulle et du Général Eisenhower. La vie de ces deux grands hommes montre de grandes similitudes nés à quelques semaines d’écart, tous deux embrassent la carrière militaire, combattent puis deviennent Présidents de leur pays. Leur relation sera amicale et faite de respect mutuel. De Gaulle assistera aux obsèques d’Eisenhower en mars 1969 avant de s’éteindre en novembre 1970. .

Airborne Museum 14 Rue Eisenhower

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15

fin : 2024-11-30



L’événement Exposition « Eisenhower De Gaulle. De l’amitié à l’alliance dans la guerre et dans la paix » Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2024-01-25 par CDT Manche