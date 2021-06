Exposition « Eglises éternelles de Constantinople » Site Le Corbusier, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Firminy.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site Le Corbusier

La basilique Sainte-Sophie est située sur la rive européenne d’Istanbul, dans le quartier Sultanahmet. Ses premières fondations datent du IVe siècle. L’église Saint-Sauveur-in-Chora est une église de style byzantin, située dans le quartier d’Edirnekapı à Istanbul. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les mosaïques et fresques ont été recouvertes de bois et de chaux lors de la transformation de ces églises en mosquées, ce qui a favorisé leur conservation. Elles constituent aujourd’hui la plus riche collection de mosaïques de l’art byzantin. Ces deux lieux de culte avaient reçu le statut de musée sur décision de Mustafa Kemal Atatürk. En juillet 2020, les autorités turques ont finalement décidé de réinstaller le culte musulman à Sainte-Sophie et Saint-Sauveur-in-Chora. Au sein de la nef de l’église Saint-Pierre conçue par Le Corbusier, cette exposition vous propose de les découvrir à travers 20 panneaux suivant le plan architectural de chacune de ces églises. Les photographies exposées proviennent principalement du fond mis à disposition gracieusement par le photographe et journaliste Christophe Petit-Tesson. Exposition proposée par l’Association Le Corbusier pour l’église de Firminy-Vert.

Entrée libre

Dans la nef de l’église Saint-Pierre, dessinée par Le Corbusier, exposition de photographies des fresques et mosaïques des églises byzantines Sainte-Sophie et Saint-Sauveur-in-Chora, à Istanbul.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00