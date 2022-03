Exposition “Eglises et patrimoine du pays du Neubourg” Parc et jardins du château du Troncq Le Troncq Catégories d’évènement: Eure

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc et jardins du château du Troncq

Les églises du pays du Neubourg sont un sujet puissamment attractif pour Yolande Fermin Dazard. Sa peinture capte la diversité de leurs silhouettes puissantes ou modestes. L’artiste sait révèler la blancheur laiteuse des pierres calcaire, le velouté orangé des enduits de sablon. Lorsque les angles de vues sont rapprochés, les formes des églises sont enveloppantes et protectrices. Lorsque les points de vue sont plus éloignés, le ciel changeant du pays du Neubourg prend alors toute son importance. Il y a toujours dans la peinture de Yolande Fermin Dazard, cette bonne entente entre elle et son sujet, une relation chaleureuse et confiante faite d’apports mutuels qui nous invite tous à mieux apprécier la force du patrimoine qui nous entoure. Cette exposition est une invitation à regarder et à aimer le patrimoine quotidien dont nous avons hérité. Elle nous encourage à l’aimer et en prendre soin pour le transmettre à notre tour.

Présence de l’artiste

